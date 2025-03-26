Прямые рейсы в пять городов продлили до конца лета

Полетная программа авиакомпании «ЮВТ Аэро» продолжит действовать и летом. Продлены прямые рейсы из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск.
На сайте пермского аэропорта указано, что полеты продолжатся до конца августа 2025 года. Планируется, что авиаперевозчик будет осуществлять их один раз в неделю. Ранее они значились в расписании до конца марта.
Отметим, что летную программу из Перми в Красноярск также намерены продлить, а в Казань в апреле начнет летать еще одна авиакомпания.
Информационный обзор редакции.
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