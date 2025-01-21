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Еще одна авиакомпания запустит прямой рейс в Казань

В расписании пермского аэропорта появился еще один прямой рейс в Казань. Но от другого авиаперевозчика.

Unsplash

Полеты в столицу Татарстана с 18 апреля начнет осуществлять авиакомпания NordStar. Полетная программа рассчитана до конца сентября 2025 года. Планируется, что самолеты будут летать один раз в неделю.

Сейчас из Перми в Казань летает «ЮВТ Аэро». Рейсы субсидированные. В расписании Большого Савино они стоят до конца марта 2025 года.

Ранее мы рассказывали, когда в этому году начнется летная программа из Перми в Минск.

Информационный обзор редакции.

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