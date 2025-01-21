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Прямой рейс в Красноярск планируют вернуть

Прямые рейсы из Перми в Красноярск отменили. Летная программа началась 2 ноября 2024 года и должна была продолжиться в этом году.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Как сообщает «Коммерсант», авиакомпания сама отказалась от маршрута. В министерстве транспорта намерены восстановить прямое сообщение между Пермью и Красноярском. Сейчас идут переговоры с перевозчиком о возобновлении полетов в 2025 году. «При этом мы готовы оказать поддержку авиакомпании по любому из существующих механизмов — как на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, так и через прямое субсидирование», — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что напрямую в Казань из Перми будут возить два авиаперевозчика.

Информационный обзор редакции.

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