В ноябре начнутся полеты из Перми в Красноярск

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») со 2 ноября начнет выполнять субсидируемые рейсы по маршруту Пермь — Красноярск, сообщает пресс-служба компании.

Полеты будет выполнять на Airbus-319 повышенной вместимости, лайнеры рассчитаны на 128 пассажиров. Рейсы планируется выполнять с частой два раза в неделю.

Согласно расписанию, вылеты из Красноярска планируются по вторникам и субботам в 22:05, прилет в Пермь в 23:35. Обратный рейс из Перми запланирован на среду и воскресенье в 0:35, прилет в Красноярск в 5:35.

Ранее мы рассказывали, что прямые рейсы из Перми в Баку останутся в расписании до конца марта 2025 года. Летную программу решено было продлить. Ранее она действовала до конца октября.