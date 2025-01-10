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Известно, какие рейсы в 2025 году будут субсидированными

Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов, которые будут летать из Перми в 2025 году. Некоторые полеты уже начались.

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По данным пресс-службы министерства транспорта, всего в перечне 13 направлений и четыре авиакомпании. «ЮВТ АЭРО» будет летать в Казань, Самару, Усинск, Нижневартовск и Новый Уренгой, «ЮТэйр» — в Сургут, Тюмень и Когалым, «Икар» — в Волгоград и Калининград, «Азимут» — в Махачкалу и Минеральные Воды, «Сибирь» — в Новосибирск.

Напомним, также в 2025 году в расписании пермского аэропорта будет прямой рейс в Минск. Его перевозчиком станет авиакомпания «Икар».

Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.

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