Прямые рейсы в Минск запустят весной

Авиакомпания «Икар», выигравшая право на перевозку, будет летать два раза в неделю — по вторникам и субботам. Летная программа должна продолжится до конца декабря 2024 года, но пока в расписании есть рейсы до конца октября.

По данным пермского аэропорта, полеты в столицу Беларуси вошли в число самых востребованных в 2024 году.

Недавно мы рассказывали о других рейсах в расписании аэропорта Большое Савино, которые будут субсидированными в 2025 году.

Информационный обзор редакции.