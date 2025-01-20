Прямые рейсы в Минск запустят весной

Субсидированные рейсы из Перми в Минск запустят весной. Первый рейс планируется 1 апреля.
Авиакомпания «Икар», выигравшая право на перевозку, будет летать два раза в неделю — по вторникам и субботам. Летная программа должна продолжится до конца декабря 2024 года, но пока в расписании есть рейсы до конца октября.
По данным пермского аэропорта, полеты в столицу Беларуси вошли в число самых востребованных в 2024 году.
Недавно мы рассказывали о других рейсах в расписании аэропорта Большое Савино, которые будут субсидированными в 2025 году.
Информационный обзор редакции.
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