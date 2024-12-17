18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

В 2025 году из Перми в Минск продолжит летать та же авиакомпания

Определился авиаперевозчик, который займется организацией прямых рейсов из Перми в Минск и обратно. Полеты должны запустить с апреля 2025 года.

Unsplash/Eva Darron

Как рассказали в пресс-службе краевого минтранспорта, перевозками займется авиакомпания «Икар». Субсидии на выполнение рейсов из Перми в Минск составят 64,4 млн рублей. Планируется, что парных рейсов будет два в неделю. Летная программа продлится до конца декабря 2024 года.

Отметим, что в этом году перевозчиком по маршруту Пермь — Минск — Пермь также является «Икар». По данным пермского аэропорта, полеты в столицу Беларуси вошли в число самых востребованных в 2024 году.

Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: