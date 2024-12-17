В 2025 году из Перми в Минск продолжит летать та же авиакомпания

Как рассказали в пресс-службе краевого минтранспорта, перевозками займется авиакомпания «Икар». Субсидии на выполнение рейсов из Перми в Минск составят 64,4 млн рублей. Планируется, что парных рейсов будет два в неделю. Летная программа продлится до конца декабря 2024 года.

Отметим, что в этом году перевозчиком по маршруту Пермь — Минск — Пермь также является «Икар». По данным пермского аэропорта, полеты в столицу Беларуси вошли в число самых востребованных в 2024 году.

Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.