Полеты в Шарм-эль-Шейх оставили до осени 2025 года

Летную программу из Перми в Шарм-эль-Шейх продлили еще на полгода. Чартерные рейсы авиакомпании AlMasria Universal Airlines останутся в расписании аэропорта до 10 октября 2025 года. Время в пути прежнее — около шести часов.

Ранее мы писали, что полеты другой авиакомпании продлили до марта 2025 года. В Египет, только в Хургаду, возит AZUR air.

Кстати, в минтрансе рассказали о самых популярных международных направлениях из Перми: Шарм-эль-Шейх есть в этом списке.

Информационный обзор редакции.