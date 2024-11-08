Названы самые популярные международные направления из Перми

Международный пассажиропоток в пермском аэропорту вырос. Если за целый 2023 год он составлял 72 тыс. человек, то за первые полгода 2024-го достиг отметки в 83 тыс.

Business Class со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта, за год вырос пассажиропоток в Баку (в четыре раза) и в Минск (в два раза). Самыми востребованными направлениями из Перми стали: Анталья, Наманган, Шарм-Эль-Шейх и субсидируемые рейсы в Минск.

Ранее мы рассказывали о том, что с 5 декабря запустят прямые рейсы из Перми в индийский штат Гоа, а летную программу в Баку продлили до весны 2025 года.

Информационный обзор редакции.