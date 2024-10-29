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Прямые рейсы в Египет останутся в зимнем расписании

Пермский аэропорт/ВКонтакте

В зимнем расписании пермского аэропорта будут прямые рейсы в Египет. Полетные программы продолжатся в этом сезоне и останутся до конца марта 2025 года, рассказали в пресс-службе авиакомпании AZUR air.

Известно, что вылеты в Хургаду из Перми планируются с частотой один раз в десять дней по вторникам и пятницам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757-200, время в пути — чуть больше шести часов.

Кстати, с 5 декабря в зимнем расписании аэропорта появятся также прямые рейсы на Гоа, а летную программу в Баку продлили до весны 2025 года.

Информационный обзор редакции.

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