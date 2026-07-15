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Технологии

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В мессенджере «Макс» появился региональный сервис «Навигатор Пермский край»

Краевое Министерство связи разработало чат-бот «Навигатор Пермский край», в котором можно подключить федеральные и государственные услуги, а также получить официальную информацию в каналах органов власти: от губернатора Дмитрия Махонина до Социального фонда России по Пермскому краю.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Сервис дает возможность записаться на прием к врачу или оформить визит в МФЦ, найти канал управляющей компании или образовательного учреждения. Для удобства пользователей разработчики внедрили поисковую строку и разбили информацию по тематикам: здоровье, финансы, транспорт, молодежная политика и другие.

«"Навигатор" в "Максе" — это единое окно связи для жителей, короткий путь для выхода на множество нужных ресурсов и услуг. Сервис будет постоянно пополняться и актуализироваться», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Ранее мы сообщали, что в технопарке Morion Digital создали сервис для навигации внутри зданий.

Информационный обзор редакции. 0+

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