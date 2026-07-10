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Технологии

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Найти нужную дверь: в технопарке Morion Digital создали сервис для навигации внутри зданий

Компания-резидент Gravity Group создала навигационный сервис Indoor Navigator — он облегчает поиск маршрута внутри зданий технопарка. Систему уже запустили в десятом корпусе.

Morion Digital / Telegram

Как рассказали в социальных сетях кластера, сервис помогает посетителям и сотрудникам быстро находить переговорные комнаты, рабочие кабинеты и обозначенные точки деловых встреч.

Работает она в браузере телефона: для запуска нужно отсканировать QR-код — программа выстроит маршрут до нужного помещения. Во время передвижения она даст голосовые подсказки. Если маршрут отключился,  нужно отсканировать новый QR-код — система сама перестроит путь от текущей точки.

В ее основе заложен маршрутный граф, который подстраивается под конкретное здание. Через административную панель загружаются планы этажей, выделяются кабинеты, коридоры, переходы, лифты и лестницы. Потом все элементы становится единой сетью. А система генерирует QR-коды для размещения в ключевых точках.

Как отметили представители компании Gravity Group, разработка может быть адаптирована для бизнес-центров, кампусов, коворкингов, торговых центров, медицинских и государственных учреждений.

Мы также рассказывали, что в премиальном автомобиле SENAT установлено пермское оборудование — новинку презентовали на площадке ПМЭФ-2026. 

Информационный обзор редакции. 

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