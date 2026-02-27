На уборку улиц в тестовом режиме вывели робота-снегоуборщика

Робота-снегоуборщика придумали пермские робототехники, участники команды «Зверобой». Как рассказали разработчики, BlizzardBuster может работать на аккумуляторе восемь часов, а от топлива — неограниченно время.

Снегоуборщиком управляют в радиусе 500 метров в городе и 1 километр за городом. А через наземную станцию управления — расстояние неограниченно. У BlizzardBuster несколько насадок для уборки снега и льда зимой, а также пыли и мусора летом.

Летом 2025 года в Пермском крае испытали первый беспилотный дорожный каток.

Информационный обзор редакции.