Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

На уборку улиц в тестовом режиме вывели робота-снегоуборщика

На борьбу с последствиями снегопадов в центре Перми в тестовом режиме вывели специального робота-уборщика BlizzardBuster. Его заметили на улице в районе отеля «Прикамье».

Михаил Борисов/ВКонтакте
Михаил Борисов/ВКонтакте

Робота-снегоуборщика придумали пермские робототехники, участники команды «Зверобой». Как рассказали разработчики, BlizzardBuster может работать на аккумуляторе восемь часов, а от топлива — неограниченно время.

Снегоуборщиком управляют в радиусе 500 метров в городе и 1 километр за городом. А через наземную станцию управления — расстояние неограниченно. У BlizzardBuster несколько насадок для уборки снега и льда зимой, а также пыли и мусора летом.

Летом 2025 года в Пермском крае испытали первый беспилотный дорожный каток.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: