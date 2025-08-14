Первый беспилотный дорожный каток протестировали в Пермском крае

Во время заездов проверили базовые функции системы высокоточного автовождения, рассказали в пресс-службе ГК «Нацпроектстрой». Рулевое управление техники переводится в автоматический режим, оператору остается задать с планшета нужное количество проходов и ширину перекрытия. После этого система автономно регулирует траекторию движения и выполняет работу с точностью до сантиметра.

Планируется, что протестированная в Пермском крае технология будет применяться при строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Недавно мы рассказывали о том, что пермского робота-пиццайоло собираются оснастить машинным зрением.

