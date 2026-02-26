Заявки на «Битву роботов» принимают до середины апреля в двух категориях:

Мини-роботы весом до 1,5 кг, в них участвуют роботехники от 10 до 17 лет

Тяжеловесы весом до 110 килограммов, созданные взрослыми инженерами

После приема заявок начнется процедура экспертной оценки и отборочные этапы. Кстати, в прошлом году в Перми прошел первый отборочный этап чемпионата «Битва роботов»: в поединках участвовали 28 команд.

Финал международного чемпионата пройдет в конце года, где и будет определен победитель всего сезона. Общий призовой фонд мероприятия составляет 6,6 млн рублей.

