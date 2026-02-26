Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Пермские команды собираются участвовать в «Битве роботов» — 2026

Начался прием заявок от команд-разработчиков на участие в Международном чемпионате «Битва роботов». В 2025 году Пермский край представляли три команды: «Зверобой», Beekeepers и новички «Из спичек и желудей». Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители «Зверобоя» и Beekeepers, в 2026 году команды вновь планируют подать заявки на участие.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Заявки на «Битву роботов» принимают до середины апреля в двух категориях:

  • Мини-роботы весом до 1,5 кг, в них участвуют роботехники от 10 до 17 лет
  • Тяжеловесы весом до 110 килограммов, созданные взрослыми инженерами

После приема заявок начнется процедура экспертной оценки и отборочные этапы. Кстати, в прошлом году в Перми прошел первый отборочный этап чемпионата «Битва роботов»: в поединках участвовали 28 команд.

Финал международного чемпионата пройдет в конце года, где и будет определен победитель всего сезона. Общий призовой фонд мероприятия составляет 6,6 млн рублей.

Информационный обзор редакции.6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: