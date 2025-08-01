Стала известна дата проведения пермского этапа «Битвы роботов»

В поединках будут участвовать 28 команд. Среди них 16 заявлены в весовой категории до 110 кг и 12 — в спаррингах мини-роботов весом до 1,5 кг. Международными участниками чемпионата будут представители Ирана, Индии и Казахстана.

Шоу «Битвы роботов» будет поделено на две части, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Первая будет включать в себя церемонию открытия, два тура поединков тяжелых роботов и блок битвы мини-роботов. Вторая часть охватит поединки в категории до 1,5 кг, а затем третий тур среди тяжеловесов. Планируется, что программа чемпионата завершится эффектным шоу-прологом.

Пермский край в первом этапе в категории тяжеловесов представит «Зверобой», вошедшая в топ-16 лучших команд чемпионата. Также на ринг выйдет BEEKEEPERS.

Кстати! Руководитель чемпионата «Битва роботов» Екатерина Кокорина в 2025 году стала победителем премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в номинации «IT и робототехника».

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