Фолк-хоррор «Лихо одноглазое» назвали лучшей отечественной игрой 2025 года

Игра «Лихо одноглазое» стала лучшей в номинации «Отечественные игры» по версии экспертов портала StopGame, а выбором читателей стал хоррор о паранойе в постапокалипсисе No, I’m not a Human. «Редакция же влюбилась в "Лихо одноглазое", новую игру от студии Morteshka, несколько лет назад подарившей нам Black Book. Вместо того чтобы создавать еще одну игру с колодой карт и пошаговыми боями, разработчики попробовали что-то новое — атмосферное приключение с видом из глаз, эдакий древнерусский нуар с черно-белой палитрой и отсылками к сказкам», — прокомментировали авторы портала StopGame выбор фаворита.

Напомним, релиз игры «Лихо одноглазое» несколько раз переносился, но вышел в итоге в июле 2025 года. Действие игры переносит пользователя в мрачное поселение конца XIX века. В дремучий лес на поиски Лиха отправляется кузнец, которого ждут загадки и головоломки.

Информационный обзор редакции. 12+