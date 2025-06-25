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На поиски Лиха: объявлена дата выхода новой мистической игры от пермской гейм-студии

Стала известна дата выхода новой компьютерной игры «Лихо одноглазое» (12+) в жанре мистический фолк-хоррор. Пермская гейм-студия «Мортёшка» планирует выпустить ее 28 июля на онлайн-платформе Steam.

Скриншот видео из паблика Мортёшка/ВКонтакте
Скриншот видео из паблика Мортёшка/ВКонтакте
Скриншот видео из паблика Мортёшка/ВКонтакте
Скриншот видео из паблика Мортёшка/ВКонтакте

В основе игры — мрачная народная сказка. По сюжету, в дремучий лес на поиски Лиха отправляется кузнец, которого ждут загадки и головоломки.  Напомним, первая демо-версия появилась в октябре 2023 года, релиз обещали выпустить в 2024 году, но затем сроки перенесли.

«Лихо одноглазое» — третья игры пермской инди-студии. Первой была «Человеколось» на финно-угорских мифах, второй — «Черная книга», ставшая одной из главных российских игр 2021 года по версии портала DTF и победителем премии LUDI Awards в 2022 голу в номинации «Лучший визуал».

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Информационный обзор редакции. 16+

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