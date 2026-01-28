Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Пермские разработчики готовят к релизу игру OmaPlanet о тревожном фермере на необитаемой планете

Пермская команда разработчиков «МЯУ» готовит к релизу игру OmaPlanet о тревожном фермере, которого отправляют на необитаемую планету. Она вдохновлена стилистикой ретро-игр для консолей.

GAMEOW/Telegram

Главный герой игры — Меридиан, бывший сотрудник корпорации по доставке ресурсов, ставший изгоем и отправленный на планету Ома, которая живет по своим законам. Гнетущую атмосферу игры создают одинокая база, нарастающее чувство, что кто-то наблюдает, и гигантские подсолнухи с глазами.

В Фонде креативных индустрий Пермского края рассказали, что созданием игры занимаются четыре старшеклассника, у каждого несколько ролей: программирование, создание звуковых эффектов, 3D-моделирование, саунд-дизайн, гейм-дизайн и кодинг. Они признаются, что OmaPlanet для них — возможность учиться и сейчас они сосредоточены на получении обратной связи.

Прототип игры OmaPlanet уже готов. Итоговую версию игры команда «МЯУ» готовится презентовать в апреле 2026 года в Москве на финале Национальной технологической олимпиады НТО GameDev. После нее пермские разработчики планируют выпустить англоязычную версию игры, расширить команду проекта и запустить видеоблог, где будут показывать процесс создания игр.

Ранее мы рассказывали, что пермская студия готовится выпустить онлайн-игру, в которой нужно собирать мусор и находить потерявшихся питомцев.

Информационный обзор редакции.12+

