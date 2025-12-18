Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Пермская студия готовится выпустить онлайн-игру, в которой нужно собирать мусор и находить потерявшихся питомцев

Пермская гейм-студия Scope Creepers собирается выпустить онлайн-игру Eco Volunteer, посвященную сбору мусора и другим экологическим активностям. Демоверсию планируют выпустить в январе 2026 года, а полноценный релиз — в апреле.

Кадры из игры Eco Volunteer
Разработчики предлагают игрокам собирать мусор в лесах, реках и озерах, находить потерявшихся домашних питомцев, помогать заблудившимся грибникам, а еще заниматься фотоохотой. В Фонде креативных индустрий рассказали, что сначала Eco Volunteer будет доступна на русскому, но ее намерены локализовать еще на десяти языках.

Ранее мы рассказывали о том, что выход GTA VI перенесли на 2026 год.

