Пермская студия готовится выпустить онлайн-игру, в которой нужно собирать мусор и находить потерявшихся питомцев

Разработчики предлагают игрокам собирать мусор в лесах, реках и озерах, находить потерявшихся домашних питомцев, помогать заблудившимся грибникам, а еще заниматься фотоохотой. В Фонде креативных индустрий рассказали, что сначала Eco Volunteer будет доступна на русскому, но ее намерены локализовать еще на десяти языках.

