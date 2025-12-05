Домовые чаты начали переносить в мессенджер MAX

В пресс-службе правительства Пермского края рассказали, что для жителей многоквартирных домов уже созданы официальные домовые чаты в национальном мессенджере MAX с управляющими организациями.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что каждый многоквартирный дом должен создать домовой чат в мессенджере MAX и перенести туда данные из иностранных мессенджеров до конца 2025 года.

