Нейросетями в личных целях пользуется каждый четвертый пермяк

Используют нейросети исключительно в личных целях 28% опрошенных и только 3% — для работы. Чаще всего пермякам нужен ИИ для ответов на вопросы (в 26% случаев) и как инструмент для генерации изображений, аватаров или видео (в 19%). По работе нейросеть нужна для написания и обработки текстов (в 22% случаев) и для поиска информации и аналитики.

Женщины в Пермском крае более активно используют нейросети — они составляют 53% аудитории. По данным исследования, к помощи ИИ чаще всего обращаются люди в возрасте до 24 лет (25%) и 35-44 лет (22%). Каждый десятый пользователь нейросетей работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а у каждого третьего — доход выше среднего.

Самыми популярными нейросетями в 2025 году в Росси названы Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум».

Кстати! Пермский край стал участником эксперимента по запуску AI-ассистента для рекрутеров: с его помощью компании ищут сотрудников.

