Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Нейросетями в личных целях пользуется каждый четвертый пермяк

Нейросетями для личных целей и работы пользуется 31% жителей Пермского края, а 38% вообще не обращаются к искусственному интеллекту. Об этом говорят результаты исследования, проведенного МТС AdTech и «Медиалогия».

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Используют нейросети исключительно в личных целях 28% опрошенных и только 3% — для работы. Чаще всего пермякам нужен ИИ для ответов на вопросы (в 26% случаев) и как инструмент для генерации изображений, аватаров или видео (в 19%). По работе нейросеть нужна для написания и обработки текстов (в 22% случаев) и для поиска информации и аналитики.

Женщины в Пермском крае более активно используют нейросети — они составляют 53% аудитории. По данным исследования, к помощи ИИ чаще всего обращаются люди в возрасте до 24 лет (25%) и 35-44 лет (22%). Каждый десятый пользователь нейросетей работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а у каждого третьего — доход выше среднего.

Самыми популярными нейросетями в 2025 году в Росси названы Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум». 

Кстати! Пермский край стал участником эксперимента по запуску AI-ассистента для рекрутеров: с его помощью компании ищут сотрудников.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: