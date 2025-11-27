Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Для поиска сотрудников в Пермском крае запустили ИИ-помощника

Пермский край стал участником эксперимента по запуску AI-ассистента для рекрутеров от HeadHunter. К нему присоединились также Самарская, Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Пока сервис работает в бета-режиме на ограниченное количество пользователей.

Shutterstock/A. Solano

Как сообщает телеграм-канал «ИТ Пермь», ИИ-помощник умеет создавать вакансии на основе задач и требований от рекрутера, а затем ищет по базе подходящих кандидатов, анализируя резюме. Сервис отправляет приглашения соискателям, разбирает отклики по степени соответствия и формирует краткое описание кандидата и сам начинает переписку. Создатели ассистента говорят, что он только формирует рекомендации, а решения остаются за человеком.

В первом тестировании в Пермском крае участвовали представители 22 компаний. Доступ к ИИ-помощнику собираются расширять поэтапно: в декабре сервис будет доступен почти половине работодателей на платформе. Пилотный проект должен продлиться до начала 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что антропоморфный робот Aidol, которого помогал создавать «Промобот», упал на собственной презентации под песню из фильма «Рокки».

Информационный обзор редакции.

