Для поиска сотрудников в Пермском крае запустили ИИ-помощника

Как сообщает телеграм-канал «ИТ Пермь», ИИ-помощник умеет создавать вакансии на основе задач и требований от рекрутера, а затем ищет по базе подходящих кандидатов, анализируя резюме. Сервис отправляет приглашения соискателям, разбирает отклики по степени соответствия и формирует краткое описание кандидата и сам начинает переписку. Создатели ассистента говорят, что он только формирует рекомендации, а решения остаются за человеком.

В первом тестировании в Пермском крае участвовали представители 22 компаний. Доступ к ИИ-помощнику собираются расширять поэтапно: в декабре сервис будет доступен почти половине работодателей на платформе. Пилотный проект должен продлиться до начала 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что антропоморфный робот Aidol, которого помогал создавать «Промобот», упал на собственной презентации под песню из фильма «Рокки».

Информационный обзор редакции.