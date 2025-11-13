Антропоморфный робот Aidol, которого помогал создавать «Промобот», упал на собственной презентации под песню из фильма «Рокки»

В России представили первого антропоморфного робота Aidol с искусственными интеллектом, который умеет ходить, коммуницировать с людьми и взаимодействовать с предметами. Его презентация состоялась в Москве 12 ноября, созданием занималась компания «Айдол», входящая в Новую технологическую коалицию, как и «Промобот», которой руководит пермяк Алексей Южаков.
Во время собственной презентации под песню Gonna Fly Now из фильма «Рокки» Aidol сделал пару шагов и упал, вызвав бурную реакцию в зале, а затем в СМИ и соцсетях. «Некоторые пишут, что падение на сцене было срежиссировано. Так и есть, его мы отрепетировали еще в офисе», — рассказал в своем телеграм-канале Алексей Южаков и поделился видео.
Aidol может передвигаться в пространстве со скоростью до 6 км/ч, общаться, поднимать предметы и переставлять их, а также показывать базовые эмоции и сотни микровыражений. Как сообщает ixbt.com, «Промобот» разработал мимику и глаза для нового робота, а производство вели подрядчики, среди которых — центр коллективного пользования ФЦ БАС.
