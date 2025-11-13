Антропоморфный робот Aidol, которого помогал создавать «Промобот», упал на собственной презентации под песню из фильма «Рокки»

Aidol может передвигаться в пространстве со скоростью до 6 км/ч, общаться, поднимать предметы и переставлять их, а также показывать базовые эмоции и сотни микровыражений. Как сообщает ixbt.com, «Промобот» разработал мимику и глаза для нового робота, а производство вели подрядчики, среди которых — центр коллективного пользования ФЦ БАС.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермский край попал десятку регионов-лидеров по науке и технологиям.

