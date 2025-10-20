Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Пермский край попал десятку регионов-лидеров по науке и технологиям

Пермский край стал одним из лидеров среди российских регионов по научно-технологическому развитию за 2024 год. Список составляли аналитики Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Роспатента.

Promobot/ВКонтакте

Пермский край занял восьмое место с рейтинговым баллом 56,41: учитывались человеческие ресурсы и материально-техническая база, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. За год регион потерял один пункт.

Лидерами рейтинга регионов по научно-техническому прогрессу стали Москва, республика Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, Самарская, Тульская, Свердловская и Тюменская области. В «РИА Новостях» объяснили, что на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 65% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: