Пермский край попал десятку регионов-лидеров по науке и технологиям

Пермский край занял восьмое место с рейтинговым баллом 56,41: учитывались человеческие ресурсы и материально-техническая база, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. За год регион потерял один пункт.

Лидерами рейтинга регионов по научно-техническому прогрессу стали Москва, республика Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, Самарская, Тульская, Свердловская и Тюменская области. В «РИА Новостях» объяснили, что на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 65% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг.

