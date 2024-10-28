Пермский край поднялся в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

Пермский край попал в десятку регионов по уровню научно-технологического развития. Исследование проводили аналитики РИА Рейтинг. Они учитывали 19 показателей, объединенных в четыре группы: человеческие ресурсы, материально-техническая база, эффективность научно-технологической деятельности и масштаб научно-технологической деятельности. В качестве исходных данных использовали показатели Росстата и Роспатента.

По итогам года 2023 года Пермский край поднялся на один пункт, теперь регион занимает 7 место с 57,29 балла. В тройке лидеров по научно-технологическому развитию: Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Затем идут Нижегородская, Московская, Самарская, а также Тульская, Ульяновская и Свердловская области.

По данным РИА, на регионы, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2023 года. В конце рейтинга Чечня, Еврейская автономная область, Ингушетия.