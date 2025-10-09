Названы соцсети, в которых пермяки чаще всего сталкивались с дипфейками от мошенников

Исследование показало: 60% пермяков заявили, что всегда могут распознать подделку, еще 25% — только в некоторых случаях. Чаще всего дипфейки встречаются в виде развлекательного контента (65%) и рекламы (50%). Но были и случаи, когда пермяки сталкивались с продуктом ИИ, использованным для мошеннических схем: 20% опрошенных попали на имитацию коллег, а 15% — известных личностей. Все респонденты отметили, что злоумышленники связывались с ними через общедоступные мессенджеры: самой популярной платформой для дипфейков стали Telegram (75%), «ВКонтакте» (50%) и WhatsApp (25%).

«Цифровой мир столкнулся с новой реальностью: дипфейки стали оружием в руках мошенников. Отличить подделку от правды теперь почти невозможно "на глаз". Это создает прямую угрозу для бизнеса — один успешный звонок от "фальшивого" директора может обернуться колоссальными потерями. Поэтому советую сотрудникам критически оценивать неожиданные запросы, даже если они поступают якобы от начальства, и всегда перепроверять информацию», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае разрабатывают устройство, которое с помощью ИИ выявляет наркотическое опьянение.

Информационный обзор редакции.