В Пермском крае разрабатывают устройство, которое с помощью ИИ выявляет наркотическое опьянение

В Пермском крае разрабатывают неинвазивное устройство для выявления наркотического опьянения. Это новый функционал экосистемы «Алко-Инспектор+», которую на Международном конкурсе в области промышленных технологий будущего SUSONG Cup (трек БРИКС) представила пермская компания «Градиент», резидент технопарка Morion Digital. Этот проект прошел в полуфинал.

Выявлять опьянение планируют при помощи искусственного интеллекта, который будет оценивать тремор лица, расширение зрачков, изменение интонации, анализ дыхания. В пресс-службе министерства экономического развития рассказали, что на сегодня в России нет аналогов подобных неинвазивных устройств. «Для реализации этой функции мы создали математическую модель неинвазивной детекции по физиологическим маркерам признаков употребления наркотических веществ. Кроме того, частью экосистемы "Алко-Инспектор+" станет умный браслет, который сможет контролировать здоровье сотрудников по более 35 параметрам. Например, он будет фиксировать потоотделение, изменения пульса, гидратацию и другие показатели», — поделился директор ООО «Градиент» Сергей Никитин.

Новый функционал находится в завершающей стадии НИОКР. До конца года планируется запустить проект в промышленную эксплуатацию.

Ранее мы рассказывали о том, что первый беспилотный дорожный каток протестировали в Пермском крае.

