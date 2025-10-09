Morion Digital вошел в пятерку лучших технопарков страны: шестой раз подряд!

Лидерами рейтинга технопарков России в 2025 году стали:

Промышленный технопарк «Технопарк – Мордовия»

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»

Технопарк «ЭЛМА»

Технопарк «Семеновский»

Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital

«Технологии, продукты и инновации наших резидентов уже сегодня соответствуют мировому уровню и определяют технологический суверенитет страны. Наш пример частного технопарка доказывает: настоящие центры лидерства рождаются в регионах на основе частной инициативы. Накопленная за много лет экспертиза позволяет нам тиражировать эффективную модель, создавая сеть технопарков. Мы готовы делиться своими принципами построения живой экосистемы, где рождаются конкурентоспособные проекты», — отметил директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров.

В 2025 году эксперты оценивали 41 технопарк из 23 регионов России по обновленной методике. Появился новый критерий — наличие стратегии низкоуглеродного развития у управляющих компаний технопарков, а в блоках показателей сделали дополнительные акценты, например, на квалификации управляющих компаний, опыте привлечения господдержки.

