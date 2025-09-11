Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Зэв бур! Через три года появится онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка

В России создадут полномасштабный онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка. Планируется, что его запустят для пользователей в 2028 году.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Пермский край вошел в состав рабочей группы при Федеральном агентстве по делам национальностей, которая займется созданием корпусов языков народов России для включения их в сервис Яндекс Переводчик. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в 2026 году планируется перевести 100 000 пар параллельных предложений для бета-версии.

А в 2027 году запланирована техническая обработка по загрузке готовых переведенных предложений в сервис Яндекса. Программа рассчитана на три года, но сроки ее внедрения могут варьироваться.

Информационный обзор редакции.

