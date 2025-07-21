На организацию этапа «Битвы роботов» собираются выделить около 57 миллионов рублей

Осенью в Перми планируют провести отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов. Точной даты мероприятия пока нет, но судя по технической документации на сайте госзакупок, оно должно пройти не позднее 30 сентября 2025 года.
В отборочном этапе ожидают около сотни участников из 10 регионов РФ, а также из двух иностранных государств. Среди них: не меньше 40 человек с мини-роботами весом до 1,5 кг и не меньше 50 человек с роботами весом до 110 кг.
Этап «Битвы роботов» должен пройти в двухэтажном пространстве, площадь которого не меньше 22 тыс. м2, оборудованным рингом с круговым обзором и трибунами для зрителей на 4 тыс. человек, а также с гардеробными и туалетными комнатами. На организацию и проведение отборочного этапа намерены выделить 56,9 млн рублей.
Кстати! Руководитель чемпионата «Битва роботов» Екатерина Кокорина в 2025 году стала победителем премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в номинации «IT и робототехника».
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