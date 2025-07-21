На организацию этапа «Битвы роботов» собираются выделить около 57 миллионов рублей

В отборочном этапе ожидают около сотни участников из 10 регионов РФ, а также из двух иностранных государств. Среди них: не меньше 40 человек с мини-роботами весом до 1,5 кг и не меньше 50 человек с роботами весом до 110 кг.

Этап «Битвы роботов» должен пройти в двухэтажном пространстве, площадь которого не меньше 22 тыс. м2, оборудованным рингом с круговым обзором и трибунами для зрителей на 4 тыс. человек, а также с гардеробными и туалетными комнатами. На организацию и проведение отборочного этапа намерены выделить 56,9 млн рублей.

Кстати! Руководитель чемпионата «Битва роботов» Екатерина Кокорина в 2025 году стала победителем премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в номинации «IT и робототехника».

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