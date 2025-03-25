Пермские разработчики помогли SELA выпустить коллекцию одежды с ожившими картинами

Российский бренд одежды SELA выпустил новую коллекцию в коллаборации с пермскими айтишниками. Она посвящена шедеврам Эдгара Дега, Клода Моне, Винсента ван Гога и других импрессионистам, которые оживают с помощью AR-технологии.