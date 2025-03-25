Пермские разработчики помогли SELA выпустить коллекцию одежды с ожившими картинами

Российский бренд одежды SELA выпустил новую коллекцию в коллаборации с пермскими айтишниками. Она посвящена шедеврам Эдгара Дега, Клода Моне, Винсента ван Гога и других импрессионистам, которые оживают с помощью AR-технологии.
Как рассказали в телеграм-канале «IT Пермь», принты оживляет платформа Летари, разработчики которой находятся в Перми. Она помогает создавать проекты с дополненной реальностью без навыков программирования.
Недавно мы рассказывали о том, что работы пермской художницы Анны Андрижевской появились на одежде известного бренда, а театр оперы и балета стал частью вселенной игры Minecraft.
Информационный обзор редакции.
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