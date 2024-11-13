Гипнособака и человек-облако: работы художницы Анны Андрижевской появились на одежде известного бренда

Как рассказали в PERMM, работы художница участвовали в выставках и хранятся в коллекции музея. Также они находятся в коллекциях Музея политической истории России, Музея искусства Санкт-Петербурга, Музея современного искусства M HKA (Антверпен), Street Art Museum (Санкт-Петербург) и в частных собраниях. Художница была в числе номинантов премии в области современного искусства имени Сергея Курехина XII сезона (2021 год). Из Перми Анна переехала в Санкт-Петербург, где состояла в арт-группе «Север-7» (которая была номинирована на премию ТОП-50), затем — в Барселону.

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Информационный обзор редакции.