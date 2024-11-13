Театр оперы и балета появился во вселенной игры Minecraft: показываем его в пиксельном мире

Кстати, на картинках можно разглядеть не только новую сцену, но и основное здание, а также театральный сад и памятник Ленину.

Недавно мы рассказывали о том, что появился трейлер новой хоррор-игры по мотивам народной сказки.

Информационный обзор редакции. 16+