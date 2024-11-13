Театр оперы и балета появился во вселенной игры Minecraft: показываем его в пиксельном мире

Во популярной компьютерной игре Minecraft появилось здание новой сцены театра оперы и балета в Перми. Речь о проекте, который разрабатывало бюро David Chipperfield Architects в 2010 году. По плану, новая сцена должна быть пристроена к основному зданию, но власти отказались от этой идеи.
Мод с несуществующей сценой Пермского театра оперы и балета появился на форуме, посвященном игре Minecraft. Его автор — Dienstagin. Он взял за основу проект британского бюро и воссоздал интерьеры нового здания. «От постройки такой сцены отказались, но планы этажей и макеты остались в интернете. На этой карте чертежи и визуализации становятся реальными: здесь можно прогуляться по новым гримерным и просторному фойе действительно современного театра», — описал автор мода.
Кстати, на картинках можно разглядеть не только новую сцену, но и основное здание, а также театральный сад и памятник Ленину.
Недавно мы рассказывали о том, что появился трейлер новой хоррор-игры по мотивам народной сказки.
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)