Гаджеты

Пермское приложение «Где мои дети» стало победителем премии «Бренд года»

Приложение «Где мои дети», запущенное в Перми, стало победителем III Национальной премии «Бренд года в России» — 2025. Награждение лауреатов прошло 20 ноября в Демонстрационном зале ГУМа. На конкурс поступило более 600 заявок со всей страны.

Пресс-служба премии «Бренд года в России» — 2025

Сервис «Где мои дети» стал победителем национальной премии «Бренд года в России» в категории мобильных приложений. В списке лидеров десятки крупных компаний, среди них: ИНВИТРО, «Островок», «ФрутоНяня», СБЕР, AZIMUT Hotels, REDMOND, Wildberries, «Шатура», сеть «Четыре лапы».

Жюри отметило вклад сервиса «Где мои дети» в развитие технологий детской безопасности и поддержку семей. В пресс-службе сервиса рассказали, что к 2025 году сервис вырос из мобильного приложения-трекера в экосистему для родителей с собственным медиа. С конца 2024 года приложение сотрудничает с Ассоциацией волонтерских отрядов «Поиск пропавших детей». «Для нас эта награда — бесценное признание профессионального сообщества, доверия родителей и демонстрация важности большой работы наших команд», — отметил бренд-директор «Где мои дети» Роман Епишин.

Кстати, приложение «Где мои дети» стало номинантом премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в категории «IT и робототехника».

Информационный обзор редакции. 6+

