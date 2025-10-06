Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Появился стикерпак, посвященный коми-пермякам: в нем 40 локальных эмодзи

В Пермском крае создали первый коми-пермяцкий стикерпак для Telegram. В сете — 40 эмодзи, среди них: национальный орнамент, кокошник, шанежки, посикунчики, памятник Кудым-Ошу и другие локальные вещи.

JULIM/Telegram
JULIM/Telegram

Авторы стикерпака — студенты и выпускники Коми-пермяцко-русского отделения ПГГПУ, развивающие проект Julim. Он направлен на популяризацию традиций коми-пермяков, их языка и праздников.

Ранее мы рассказывали о том, как проникнуться коми-пермяцкой культурой в Перми: от мурала с Кудым-Ошем до коллекции одежды с национальным орнаментом.

Информационный обзор редакции.

