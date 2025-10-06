Появился стикерпак, посвященный коми-пермякам: в нем 40 локальных эмодзи

В Пермском крае создали первый коми-пермяцкий стикерпак для Telegram. В сете — 40 эмодзи, среди них: национальный орнамент, кокошник, шанежки, посикунчики, памятник Кудым-Ошу и другие локальные вещи.
Авторы стикерпака — студенты и выпускники Коми-пермяцко-русского отделения ПГГПУ, развивающие проект Julim. Он направлен на популяризацию традиций коми-пермяков, их языка и праздников.
