Стало известно, сколько денег пермяки хранят на банковских вкладах

Пермяки стали хранить больше денег на банковских вкладах. Средний объем за год вырос почти на 15,8%. Пермский край занял 39-е место из 85 в рейтинге российских регионов по вкладам. 

Объем вкладов на человека в Пермском крае составил 333,8 тыс. рублей. Такие данные на 1 января 2026 года приводят в РИА Рейтинге с учетом данных Росстата и Банка России. В среднем в России этот показатель превысил 490 тыс. рублей.

Больше всего денег на вкладах у жителей Москвы — в среднем 1,8 млн рублей, а также у петербуржцев (1 млн рублей) и у ненцев (735 тыс. рублей). Самые маленькие вклады на Кавказе: например, в республике Ингушетия 26 тыс. рублей.

