Известно, сколько в среднем жители Пермского края держат денег на вкладах

По данным на 1 января 2025 года, объем вкладов на человека в Пермском крае составил 287 тыс. рублей. Это меньше, чем в среднем по России, где показатель превысил 430 тыс. рублей.

Больше всего на вкладах у жителей Москвы — в среднем 1,7 млн рублей, затем идут Санкт-Петербург с 821 тыс. рублей и Ненецкий автономный округ с 631 тыс. рублей. Меньше всего вкладов в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия. Средний объем на человека здесь составляет от 52 до 24 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.