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Финансы

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Известно, сколько в среднем жители Пермского края держат денег на вкладах

Средний объем банковских вкладов в Пермском крае за год вырос почти на четверть, на 23,6%. По данным аналитиков РИА Рейтинг, с этим показателем регион оказался на 36-м месте из 85. При составлении списка учитывались данные Росстата и Банка России.

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По данным на 1 января 2025 года, объем вкладов на человека в Пермском крае составил 287 тыс. рублей. Это меньше, чем в среднем по России, где показатель превысил 430 тыс. рублей.

Больше всего на вкладах у жителей Москвы — в среднем 1,7 млн рублей, затем идут Санкт-Петербург с 821 тыс. рублей и Ненецкий автономный округ с 631 тыс. рублей. Меньше всего вкладов в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия. Средний объем на человека здесь составляет от 52 до 24 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.

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