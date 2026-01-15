Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий января: предлагают около 400 тысяч рублей

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Перми в январе 2026 года стал стоматолог-ортопед в сети стоматологических клиник. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, соискателю предлагают от 400 тыс. рублей, а также оплату аренды за квартиру за первый месяц работы и авиабилетов, если тот из другого города.

На втором месте по зарплатным предложениям — директор магазина в крупной розничной сети с оплатой от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Зарплату от 100 тыс. рублей в Перми предлагают руководителю отдела оценки. В пятерке самых высокооплачиваемых вакансий — старший электромонтер, которому предлагают от 95 тыс. рублей и врач ультразвуковой диагностики с зарплатой от 90 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что Пермский край попал в топ-10 регионов по уровню медианной зарплаты гендиректоров: она составила 175 тыс. рублей в месяц.

