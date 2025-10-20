Медиана зарплаты гендиректоров в Пермском крае составила 175 тысяч рублей: и это выше, чем в среднем по России

В среднем в России медиана предлагаемой зарплаты гендиректоров составила 163,8 тыс. рублей, за год она снизилась на 7%. Самые высокие заработные платы предлагают работодатели Москвы (260 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (209,7 тыс. руб.), Чувашии (200 тыс. руб.), но в самих вакансиях предложения могут превышать и 1,5 млн рублей.

Больше всего вакансий гендиректоров с января по сентябрь 2025 года было открыто в Москве (32%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае и Свердловской области (по 4%). На Пермский край приходится 1% открытых вакансий руководителей — за девять месяцев их было 70.

Аналитики hh.ru отметили, что в России с начала года открыли почти 6 тыс. вакансий топ-менеджеров — на 6% меньше, чем в прошлом году. Чаще гендиректоры требуются компаниям, оказывающим услуги бизнесу (11% вакансий), строительной отрасли (7%), ИТ (6%), финансовому сектору и розничной торговле (по 5%).

