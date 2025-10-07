Пермский край опустился в рейтинге материального благополучия

Пермский край опустился на несколько позиций в рейтинге материального благополучия регионов, но при этом набрал больше баллов, чем год назад. Исследование проводили аналитики РИА Новости на основе данных Росстата и Центробанка. Учитывались показатели 2024 года, например, среднемесячный объем вкладов, доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц и семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.
Пермский край оказался на 36-месте, потеряв пять пунктов за год. Но итоговый балл по показателям материального благополучия оказался выше — 62,29 (было 52,01). В рейтинге Прикамье находится между Ростовской и Калининградской областями.
Регионом-лидером по материальному благополучию, как и в прошлом году, стал Ямало-Ненецкий автономный округ, набравший 100 баллов. Затем идут Ханты-Мансийский округ и Магаданская область. Москва опустилась в рейтинге на 10-е место.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)