Пермский край поднялся в рейтинге материального благополучия регионов. Сейчас он находится на 31-м месте. Исследование составляли аналитики РИА Новости, используя данные Росстата и Центробанка. Учитывались, например, среднемесячный объем вкладов, доля населения с доходами ниже границы бедности и с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.

Показатель Пермского края — 52,01 по итогам 2023 года. В прошлом году он был 41,36, и тогда регион занимал 33-е место. Соседи Прикамья по рейтингу — Калужская (30) и Самарская (32) области.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, набравший 100 баллов. Далее в списке материального благополучия регионов находятся Чукотка, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, ХМАО. Москва находится на восьмом месте.

Информационный обзор редакции.