У айтишников и маркетологов снизились зарплаты, но выросли у строителей и рабочих

Медианная предлагаемая зарплата в строительной области выросла на 33%, до 107,5 тыс. рублей в августе. Вместе с тем увеличилось и количество вакансий на 27%. Растет интерес работодателей к сфере рабочих и производства: медианная зарплата выросла на 25% и 20%, она составила в августе 99,8 тыс. рублей и 93,8 тыс. рублей.

Предлагаемые зарплаты в IT-индустрии, напротив, снизились, на 12%, до 81,9 тыс. рублей, вакансий стало меньше на 23%. В сфере маркетинга и зарплаты, и спрос уменьшились на 11%. «Ряд специальностей в сфере рабочих профессий уже вплотную приблизились к уровню программистов по размеру предполагаемого дохода, а некоторые и вовсе обогнали. Медианная зарплата в вакансиях разработчиков в августе составила 130 тыс. руб., при этом у сварщиков и водителей даже больше — 290 тыс. руб. и 205 тыс. руб. соответственно», — отметили в HeadHunter.

В топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий осенью 2025 года вошли сварщики (медианная зарплата 290 тыс. рублей), водители (205 тыс. рублей), маляры и штукатуры (165 тыс. рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (135,1 тыс. рублей).

