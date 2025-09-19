Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Каждый пятый в Пермском крае — молодой предприниматель

Пермский край попал в ТОП-3 региона по доле молодых людей, оформивших бизнес в 2024 году. Таких было 44%, рассказала министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

«Это значительно выше среднероссийского показателя. Такое лидерство удалось достигнуть благодаря эффективному комплексу мер поддержки, сформированному на территории региона для молодых предпринимателей», — отметила Татьяна Чуксина. Также лидерами по количеству молодых бизнесменов стали республика Татарстан и Ставропольский край (по 46%).  

В Пермском крае действуют 102,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них около 20 % — молодые предприниматели. В пресс-службе министерства экономического развития Пермского края отметили, что более 100 тыс. самозанятых в Пермском крае, а это 53% от общего числа, — люди в возрасте от 18 до 25 лет.

