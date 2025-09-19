Каждый пятый в Пермском крае — молодой предприниматель

«Это значительно выше среднероссийского показателя. Такое лидерство удалось достигнуть благодаря эффективному комплексу мер поддержки, сформированному на территории региона для молодых предпринимателей», — отметила Татьяна Чуксина. Также лидерами по количеству молодых бизнесменов стали республика Татарстан и Ставропольский край (по 46%).

В Пермском крае действуют 102,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них около 20 % — молодые предприниматели. В пресс-службе министерства экономического развития Пермского края отметили, что более 100 тыс. самозанятых в Пермском крае, а это 53% от общего числа, — люди в возрасте от 18 до 25 лет.