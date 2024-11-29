В УФАС объяснили, почему так выросли цены на продукты

УФАС каждую неделю мониторит цены на социально значимые продовольственные товары в федеральных и региональных сетях магазинов. Во второй половине года они действительно увеличились, но рост стоимости товаров релевантен официальным индексам инфляции.

«Изменение динамики цен на потребительские товары связано с объективными факторами: рост себестоимости продукции за счет удорожания сырья, увеличение стоимости кредитных ресурсов, повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года, дефицит кадров и рабочей силы в ключевых отраслях реального сектора экономики, проблемы в международных расчётах, обусловленные санкционной политикой, проводимой в отношении РФ», — объяснил Александр Плаксин.

Напомним, за последние полгода в Пермском крае сильно подорожало сливочное масло. Также выросла стоимость рыбы и красной икры, эксперты рассказывали, чего ждать из-за этого. Кроме того, недавнее исследование показало, что продуктовая корзина в Пермском крае оказалась самой дорогой среди городов ПФО.