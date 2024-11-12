Дефицита сливочного масла в Пермском крае не будет: так говорят в минагро

Объем переработки молока в Пермском крае традиционно выше, чем объем производства сырья. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на представителей минагро, производители не планируют прекращать работу, хотя ранее была информация, что с конца октября это случится. Причин было несколько, среди них: нехватка молока и жирных сливок.

«Власти уделяют особое внимание инвестиционным проектам в сфере строительства молочных ферм и субсидируют их за счет регионального бюджета. По итогам года ожидается положительная динамика в производстве сырого молока, около 4%», — цитирует «Звезда» представителей министерства.

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