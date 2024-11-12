18+
  • Что где есть
  • Тенденции
  • News
Тенденции

Дефицита сливочного масла в Пермском крае не будет: так говорят в минагро

Сливочное масло в России дорожает. Мы уже рассказывали, что за год его стоимость в регионе выросла почти на 40%. Но, по прогнозам министерства агропромышленного комплекса, дефицита сливочного масла не будет.

Freepik

Объем переработки молока в Пермском крае традиционно выше, чем объем производства сырья. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на представителей минагро, производители не планируют прекращать работу, хотя ранее была информация, что с конца октября это случится. Причин было несколько, среди них: нехватка молока и жирных сливок.

«Власти уделяют особое внимание инвестиционным проектам в сфере строительства молочных ферм и субсидируют их за счет регионального бюджета. По итогам года ожидается положительная динамика в производстве сырого молока, около 4%», — цитирует «Звезда» представителей министерства.

Выросла также стоимость красной рыбы и икры: редакция выяснила, с чем это связано и что дальше будет с ценами на нее. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: