Продуктовая корзина в Пермском крае оказалась самой дорогой в ПФО

Жители Пермского края в сентябре тратили на еду 21,5 тыс. рублей. При том что средняя стоимость продуктовой корзины в России составила 21,9 тыс. рублей, а в ПФО — 19,4 тыс. рублей.

Самый высокий ценник оказался в Чукотском автономном округе, он составил 46,6 тыс. рублей. Самая дешевая продуктовая корзина — 18 тыс. рублей — в Мордовии.

В продуктовую корзину на месяц на одного человека вошли, например, 4 кг курицы, 3 кг говядины и 2 кг свинины, 10 л молока, 1 кг сливочного масла, 700 г твердого сыра, 4,5 кг картофеля, по 2,5 кг помидоров и огурцов, 3 кг яблок и 4 кг бананов, 4 кг хлеба, по 2 кг печенья, макарон и конфет, 4 упаковки яиц, 600 г майонеза.

Недавно мы рассказывали о статистике Пермьстата за месяц: больше всего подорожала икра лососевых.

Информационный обзор редакции.