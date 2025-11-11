Айдентика «Этноаванграда» вошла в шорт-лист фестиваля нового дизайна «Среда» вместе с работой Студии Артемия Лебедева

Пермский проект представлен в номинации «Дизайн и оформление праздников и мероприятий». Здесь же — 14 работ, среди них: форум-фестиваль Москва 2030 «Территория будущего», которое делали национальное агентство событий и студия Akademia, айдентика VK FEST 2025 от Студии Артемия Лебедева, стенд Костромской области на выставке-форуме «Россия» от агентства «Лира».

Визуальной концепцией фестиваля «Этноавангард» занималось пермское брендинговое агентство Syntactica. Дизайнеры вдохновлялись наследием коми-пермяцкого художника-авангардиста П.И. Субботина-Пермяка, соединявшего народные мотивы с поисками нового художественного языка. Айдентика сочетает традиционный коми-пермяцкий орнамент и выразительные приемы русского авангарда.

В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что ключевой элемент айдентики объединяет «Красный квадрат» Казимира Малевича и национальный символ коми-пермяков — перну: так эпохи и смысли пересекаются, создавая энергию обновления, соединяющую память прошлого с мечтой о будущем. «Нам было важно создать визуальную систему, которая бы гармонично сочеталась с общей айдентикой юбилея и при этом сохраняла самостоятельный художественный образ. Кажется, нам это удалось», — отмечает руководитель Syntactica Никита Клюев в своем Telegram-канале.

Кстати! Сразу два проекта пермской студии «БЮРО 313» попали в шорт-лист престижной дизайнерской премии Dprofile Award 2025.

