Сразу два проекта пермской студии «БЮРО 313» — в шорт-листе престижной дизайнерской премии

Работы пермской студии дизайна «БЮРО 313» вошли в два шорт-листа престижной дизайнерской премии Dprofile Award 2025. Краудфандинговую кампанию и палеонтологический глянец в категориях «Маркетинг» и «Графика» высоко оценили ведущие дизайн-студии страны и крупные компании: «Сбер», «Т-Банк», «Яндекс» и «Самокат».
Краудфандинговый проект для издания произведения «Александр Жунёв. Книга о нехудожнике»
Краудфандинговый проект для издания книги о пермском уличном художнике Александре Жунёве был признан одним из лучших в России. Работа участвовала в номинации «Маркетинг». Студия «БЮРО 313» реализует проект вместе с петербургским Институтом исследования стрит-арта.
В номинации «Графика» в топ-15 работ попал палеонтологический глянец в 128 полос. На страницах пермского издания «Прислонись» научные факты написаны художественным языком — именно таким получился материал о трогонтериевом слоне. Разработкой проекта студия занималась вместе с пермским краеведческим музеем.
«Глубокое исследование, редакторская работа и сильный дизайн превращают сложное знание в увлекательные современные форматы. Мы создаем мосты между академическим знанием и широкой аудиторией, делая науку и культуру доступными без потери глубины и содержания», — отметила Надежда Чернышева, креативный директор «БЮРО 313».
Церемония награждения пройдет в Москве 15 ноября.
