Сразу два проекта пермской студии «БЮРО 313» — в шорт-листе престижной дизайнерской премии

Краудфандинговый проект для издания книги о пермском уличном художнике Александре Жунёве был признан одним из лучших в России. Работа участвовала в номинации «Маркетинг». Студия «БЮРО 313» реализует проект вместе с петербургским Институтом исследования стрит-арта.

В номинации «Графика» в топ-15 работ попал палеонтологический глянец в 128 полос. На страницах пермского издания «Прислонись» научные факты написаны художественным языком — именно таким получился материал о трогонтериевом слоне. Разработкой проекта студия занималась вместе с пермским краеведческим музеем.

«Глубокое исследование, редакторская работа и сильный дизайн превращают сложное знание в увлекательные современные форматы. Мы создаем мосты между академическим знанием и широкой аудиторией, делая науку и культуру доступными без потери глубины и содержания», — отметила Надежда Чернышева, креативный директор «БЮРО 313».

Церемония награждения пройдет в Москве 15 ноября.

Недавно мы сообщали о деталях программы «Ночи искусств» в музее ПЕРММ.

Информационный обзор редакции. 16+