Глава Пермского края назвал ситуацию с топливом стабильной

Представитель компании «Лукойл» отметил, что поставки топлива идут по графику, а контрактные обязательства перед потребителями выполняются в полном объеме.

«Топливо у специальных служб, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий есть. Дополнительно проговорили с управлением Федеральной антимонопольной службы о необходимости постоянного мониторинга сетей АЗС по всему региону и реагирования на случаи необоснованного роста цен», — отметил Дмитрий Махонин.

Летом 2026 года жители многих регионов России столкнулись с проблемами при покупке бензина. В частности, на заправках в Пермском крае ограничили продажу топлива.