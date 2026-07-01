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Глава Пермского края назвал ситуацию с топливом стабильной

Обстановка с топливным обеспечением в Пермском крае остается стабильной. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба.

Freepik

Представитель компании «Лукойл» отметил, что поставки топлива идут по графику, а контрактные обязательства перед потребителями выполняются в полном объеме.

«Топливо у специальных служб, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий есть. Дополнительно проговорили с управлением Федеральной антимонопольной службы о необходимости постоянного мониторинга сетей АЗС по всему региону и реагирования на случаи необоснованного роста цен», — отметил Дмитрий Махонин.

Летом 2026 года жители многих регионов России столкнулись с проблемами при покупке бензина. В частности, на заправках в Пермском крае ограничили продажу топлива.

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